ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年6月12日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ジュラシック・ワールド」グッズを紹介します！ セガプライズ「ジュラシック・ワールド」グッズ 投入時期：2026年6月12日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 映画『ジュラシック・ワールド』ファンにも恐竜好きにもおすすめ