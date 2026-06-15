セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は、2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』マスコットパステルカラーVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』マスコットパステルカラーVer. 登場時期：2026年6月12日より順次サイズ：全長約7×7×10cm種類：全4種（プー、ピグレット、ティガー、イーヨー）投入店舗：全国