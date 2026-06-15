パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が15日、自身のインスタグラムを更新。1ヶ月で6キロの減量を報告し、近影を公開している。【写真】ややほっそりと…鎧塚俊彦氏、1ヶ月で6キロ減を報告（※写真は2枚目）鎧塚氏は「今日は朝早く出発したのですが、少し体調が優れなかったため、一度自宅に戻りゆっくり休んでおります。最近、人にお会いする度に「痩せましたね」と言われますが、特にダイエットをしているわけではないのに、この一