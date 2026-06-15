オランダを訪問中の天皇皇后両陛下は、サッカー・ワールドカップの日本対オランダ代表の試合を国王夫妻と一緒に観戦されました。オランダ王室が公開した写真には、両陛下は「サムライブルー」、ウィレムアレクサンダー国王夫妻は「オレンジ」のタオルを首にかけ、笑顔で並ぶ姿が写っています。公式インスタグラムには、「スポーツはつながりを深めます！」とのメッセージが添えられていました。両陛下は現地14日夜、王室の別邸で国