『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が、自身のサブアカウントを更新。アニメ『超かぐや姫！』の登場キャラクター・月見ヤチヨのイラストを投稿すると、ネット上で話題になっている。【画像】ポーズが可愛い！矢吹先生が描いた『超かぐや姫！』ヤチヨのイラスト定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが最近、『超かぐや姫！』の彩葉、かぐやのイラストを公開しており、今回は「毎