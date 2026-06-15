イギリスやフランスなどヨーロッパ4カ国の首脳は、アメリカとイランが戦闘終結で合意したことを受けて、イランの核開発に関する措置に応じてイランへの制裁を解除する用意があると表明しました。イギリス・フランス・ドイツ・イタリアのヨーロッパ4カ国は声明で、今回の合意について、「地域の秩序を回復し、世界経済を安定させる機会だ」と評価し、今後の詳細な交渉を速やかにまとめ、合意が迅速に実施されることが重要だとしてい