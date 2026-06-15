アイドルグループ「CANDY TUNE」が14日放送のABC・テレ朝系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。メンバー自ら分析、実践するSNS戦略を語った。24年にリリースした楽曲「倍倍FIGHT！」が25年にSNSで大バズリし、同年末のNHK紅白歌合戦にも出場した7人組。アイドルプロデューサーのもふくちゃんからも「SNSがとにかく強い」と評され、福山梨乃は「特にメンバーが分析するのが好きで、常にSNSのアルゴリズムが今どんな感じかな