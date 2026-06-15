【ダラス（米テキサス州）＝木口慎太郎、林信登】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、初戦を迎えた日本代表は１４日（日本時間１５日）、強豪オランダと引き分け、貴重な勝ち点１をもぎ取った。２度先行されながらも追いつく劇的な展開に、列島は早朝から大歓声に沸き、選手たちのこれまでの努力を知る恩師らは、「初のベスト８」への期待感にあふれた。「約束を守ってくれてありがとう」。１点を追う５７分