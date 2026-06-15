J1清水は15日、湘南MF藤井智也（27）の完全移籍での加入を発表した。21年に立命館大から広島に加入し、鹿島を経て25年から湘南でプレーする快足のサイドアタッカー。清水は今季、ウイング陣の負傷離脱が相次いだこともあり、両サイドをこなせる藤井の獲得に動いた。縦への突破力と推進力に優れる藤井は、清水を通じ「清水エスパルスに関わる皆さま、はじめまして。湘南ベルマーレから加入することになりました、藤井智也です