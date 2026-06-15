日常生活で避けられない「社交辞令」。使う側と使われる側の認識に差があり、時には傷ついてしまうことも…。【映像】社交辞令だと気づかず「傷ついた」女性ニュース番組『わたしとニュース』では、話し方トレーニングkaeka代表・千葉佳織氏とともに、上手な向き合い方について考えた。「社交辞令」どうやって向き合う？社交辞令と上手に向き合うためのコツはあるのだろうか。公認心理師で臨床心理士の南舞氏は「社交辞令に