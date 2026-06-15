木原官房長官は15日午前の会見で、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書への合意を受け、ホルムズ海峡の安全確保に向けた機雷除去などに自衛隊を派遣する可能性があるか問われ、「自衛隊の派遣については何ら決まってることはない」と述べた。また、アメリカとイランの覚書合意が経済に与える影響について、「ホルムズ海峡における自由で安全な航行が実際に確保されることで、日本経済や世界経済を下押しするリスクを低下させる