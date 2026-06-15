犬が『触ってほしい』ときにみせるサイン５選 「最近、やたら前足でツンツンしてくる…」「この行動は触ってほしいってことなの？」など、愛犬と暮らしていると、何かを伝えようとしている行動を見かけますよね。 特に、犬にとってスキンシップは、愛情確認や安心感を得るため、さらにコミュニケーションの一環など、大切な時間です。まずは、犬が「触ってほしい」ときにみせるサインを見ていきましょう。 1.体