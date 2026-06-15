ダイソーで見つけた「ケーブルタグ」が、地味にストレスを減らしてくれる便利アイテムでした。ケーブル類を一目で判別できるようになるため「どれだっけ…？」と収納箱をひっくり返す必要はなし。充電ケーブルやイヤホンの管理がぐっと楽になる、シンプルだけど効果の大きい収納グッズを紹介します♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ケーブルタグ価格：￥110（税込）内容量：3個販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480