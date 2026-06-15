お菓子の食べかけや乾物の保存、小物の持ち運びなど、何かと出番の多い保存袋。せっかく使うなら、開けるたびにちょっと気分が上がるデザインだと嬉しいですよね。ダイソーでは、みんなが大好きな“あの”お菓子柄のストックバッグが手に入ります。食品の保存から旅行用アイテムの持ち運びまで幅広く活躍します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左）：ストックバッグ（ハートのハッピーターン柄、14枚）価格：￥110（税