スタジオジブリのアニメーション映画『火垂るの墓』が、7月15日よりNetflixで日本国内配信されることが決定した。 参考：『火垂るの墓』がアニメーションで表現された意義戦後80年に考えたい“人との繋がり” 本作は、野坂昭如の同名小説を原作に、高畑勲監督が手がけた1988年公開のアニメーション映画。日本カトリック映画賞、文化庁優秀映画、ブルーリボン賞特別賞、シカゴ国際児童映画祭長編ア