Sakurashimejiが、2nd EPのリリースを発表した。 （関連：Sakurashimejiが向き合う自分たちの音楽“リベンジ”を超えた時間の証明――渋公ワンマン『▷再成』を振り返る） 本情報は、結成12年を迎えた6月14日に行われた弾き語りライブ生配信にて発表されたもの。本EPに収録される楽曲はすべて初の音源化となるとのこと。そのほか、本作のリリースにあわせてフリーライブの開催も告知され