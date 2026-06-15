実はアクセサリーも見逃せないダイソー。他店だと安くても1,000円前後するステンレス製ネックレスが、なんと100円で買えちゃいます♡お手頃なうえ錆に強く、レジャーや旅行にも気兼ねなく使えて便利。上品で華奢なデザインなので大人が使いやすいのも嬉しいです！高見えするので、ダイソーってバレにくいのも◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シンプルチェーンネックレス（A）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダ