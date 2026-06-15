またしてもダイソーで、懐かしいデザインのアイテムを発見しました！平成時代に流行った、エナメルボストンバッグ風のPVCミニバッグ♡コロンとした形と手のひらに収まるサイズ感が可愛いです！コンパクトながらマチがたっぷりあり、小物の整理整頓にも便利。手持ちのカラビナなどを使えば、バッグチャームにもなります◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：PVCミニスクールバッグ（カラー）価格：￥110（税込）販売ショ