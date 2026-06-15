スポーツ配信サービス「DAZN」を提供するDAZNグループは、サッカーコンテンツ専用の年額プラン「DAZN Soccer」について一部月額プランと受け取れる記載があったとして謝罪し、解約やプラン変更の受け付けを開始した。 誤解を招く記載 対象となるのは、5月30日～6月11日20時の間に「DAZN Soccer」の年間プラン（月額払い）に加入したユーザー。年間プランの「DAZN Soccer」だ