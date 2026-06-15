augment AIは15日、スマートウォッチ「wena X」（ウェナ クロス）のクラウドファンディングプロジェクトにおいて、支援金額が5億円を突破したと発表した。これを受け、6月18日に第2期募集を開始する。 「wena X」は、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で先行予約を受け付けているスマートウォッチ。3月20日11時に支援の受付を開始後、4分で目標金額の1000万円を達成し、開始40分で1億円を突破し