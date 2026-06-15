日本代表の北中米ワールドカップの“第１号”ゴールだ。現地６月14日に開催されたグループＦ初戦のオランダ戦。日本はスコアレスで迎えた50分に先制を許す。だが、その７分後に同点弾を奪う。決めたのは、中村敬斗だ。ボックス内左で久保建英からパスを受けると、カットインから右足一閃。対峙する相手の股の間を抜く、鋭いシュートを突き刺した。Ｗ杯初出場の中村にとってもメモリアルな一発。このゴールにSNS上では以下