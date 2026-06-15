チームを離れた前主将の遠藤も日本代表の戦いを見守っている(C)Getty Imagesサッカー日本代表は現地時間6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ初戦のオランダ戦に2−2と引き分け、勝点1をもぎ取った。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見る先制を許しながら2度にわたって追いついた激闘は、日本中に感動を呼んでいる。1−