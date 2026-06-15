オランダ代表のユニホームの左胸にはオランダ国旗と日本国旗がデザインされていた(C)Getty Imagesサッカー日本代表が現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦で格上のオランダと対戦して2-2で引き分けた。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見る日本と激闘を繰り広げたオランダ代表だが、彼らが着用していたユニホー