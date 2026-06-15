タレントの中川翔子さんは6月14日、自身のInstagramを更新。双子のドラえもんコーディネートや、「大変だけど本当ふたごかわいい」と感じたエピソードを公開しました。【写真】双子のドラえもんコーデ「もう親戚のおばちゃんの気持ち」中川さんは「ドラえもんふたごふたりでシンクロポーズおしりかわいすぎ！」とつづり、20枚の写真を投稿。ドラえもんの服を着た息子たちを、両手に抱えた姿です。お尻には赤いしっぽが付いてお