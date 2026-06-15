中村らの活躍でオランダと引き分けた日本。しかし、試合を見守っていたポステコグルー氏は、怒りを露わにした(C)Getty Images世界を沸かせる執念の勝ち点獲得だった。現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦でオランダ代表と対戦した日本代表は、2度もビハインドを背負いながら2-2で引き分けた。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴ