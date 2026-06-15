元Sexy Zoneの中島健人さんは6月14日、自身のInstagramを更新。俳優の菅田将暉さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】中島健人＆菅田将暉のイケメンツーショット「仲良さそうで羨ましい」中島さんは「まさきとあっちのけんと」とつづり、2枚の写真を投稿。いずれも菅田さんとのツーショットです。中島さんは「#大切なことはすべて君が教えてくれた」「#15年前の月9」「#17歳からの仲です」と、ハッシュタグで