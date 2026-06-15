13日、京都府舞鶴市にある自民党の衆議院議員の事務所に車で突っ込んだにもかかわらず、そのまま逃げたとして65歳の男が逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは韓国籍で舞鶴市の自営業、日本名・柴田和哉、本名・金数哉容疑者（65）です。 金容疑者は13日午後11時半ごろ、舞鶴市引土にある自民党の本田太郎衆議院議員（52）の事務所に運転していたワンボックスカーで突っ込み、シャッターなどを壊し