6月14日、熊本県八代市の神社で賽銭を盗もうとしたとして、会社員の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】神社の賽銭を盗もうと…「借金があり、タバコ代欲しさ」56歳会社員の男を現行犯逮捕熊本 未明の神社で賽銭狙う 窃盗未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、八代市に住む56歳の会社員の男です。 男は、14日午前3時ごろ、八代市植柳下町にある水島龍神社の参拝所に置かれた賽銭を盗もうとした疑いが持たれています。