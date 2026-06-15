熊本県の阿蘇中岳で大破した遊覧ヘリが見つかった事故で、15日朝、関係者が引き上げに向け、火口周辺への立ち入りを始めました。 【写真を見る】【前例のない活動へ】「阿蘇ヘリ事故」大破した機体の引き上げへ活火山の火口周辺へ立ち入り開始熊本 警察・消防などが立ち入り制限エリアへ 記者「消防車両などが続々と火口周辺エリアに向かっていきます」 15日午前9時ごろ、立ち入りが制限されている阿蘇中岳の火口周辺に、