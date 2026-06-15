タレント関根勤（72）が15日、大阪市内で記者の取材に応じ番組共演など、親交が深く9日に亡くなった女優・中村玉緒さん（享年86）をしのんだ。「ショックですよ」と話し始めた後「優しい方で楽しい方で…」と言葉を続けた。さらに「若い方は楽しい方って思ってるじゃないですか。大映の大女優、看板女優ですよ。（日活の看板だった）吉永小百合さんみたいな人ですよ。でも面白い人だから、皆さん勘違いしてるけど、大女優なん