元AKB48の横山由依（33）が15日、自身のSNSで第1子を妊娠したことを発表。所属事務所の太田プロも同日、公式サイトで発表し、「現在、安定期に入っており母子ともに順調とのことです」などと伝えた。【写真】2人の直筆文字とともに…第1子妊娠を発表横山由依【Xより】同事務所は発表で、「横山由依に関するご報告」と題し、「この度、タレントの横山由依が第一子を授かりましたことをご報告申し上げます」と発表。「現在、安定