大分県豊後大野市の祖母・傾山系の山中で14日、52歳の男性が死亡しているのが見つかりました。警察は登山中に誤って転落した可能性があるとみて調べています。 【写真を見る】登山中に数十メートル下の崖に転落か福岡県の52歳男性が死亡祖母・傾山系 遺体で見つかったのは、福岡県久留米市の会社員・斎藤晃嗣さん（52）です。 13日に「斉藤さんと連絡が取れない」などと警察に連絡があり、山道では斉藤さんのスマ