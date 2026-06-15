RIZINに出場する元K-1王者の久保優太（38＝クボジム/BRAVE）が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新。14日に開催された「Breaking Down20」（マリンメッセ福岡）のメインイベントの判定について長文で謝罪した。「Breaking Down20」のメインイベントは、RIZINに出場する総合格闘家の宇佐美正パトリックVS細川一颯の再戦。試合はバッティングのアクシデントがありながらも、宇佐美が有効打をヒットさせて3Rを戦い抜いた。ジャッ