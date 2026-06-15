岐阜県美濃加茂市は15日、陸上女子200メートルなどの日本記録を持つ同市出身の井戸アビゲイル風果選手（25）に市民栄誉賞を贈った。市の魅力を発信するプロモーション大使にも任命。井戸選手は「美濃加茂で競技生活が始まった。初心を忘れず、世界に行きたい」と語り、代表に内定している今秋の愛知・名古屋アジア大会で金メダル獲得を目指すと意気込んだ。市役所で開かれた表彰式では、藤井浩人市長ら約80人が出迎え、井戸選