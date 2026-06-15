ムード歌謡グループ「純烈」の後上翔太（39）と妻で元AKB48のタレント・横山由依（33）が、第1子を妊娠したことを連名の文書で発表した。出産は秋ごろを予定。先月には西野未姫が第2子を出産したばかりで、元AKB48メンバーのおめでたい報告が相次いでいる。この日、横山は夫との直筆署名入り文書で妊娠を発表。「体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」と呼びかけた。元AKB48では5月13日、西野