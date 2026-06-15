仕事で車を運転していると、上司や取引先からの電話に出る場面があります。ハンズフリーなら大丈夫と思う一方で、「警察に見つかったら罰金を取られるのでは」と不安になる人もいるでしょう。 道路交通法で強く問題になるのは、運転中に携帯電話を手に持って通話する行為や、画面を注視する行為です。ハンズフリー通話そのものが、すぐに携帯電話使用等の違反になるとは限りません。 ただし、通話のため