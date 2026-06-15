物価高が叫ばれる中で、いろいろな節約術を試している方は多いでしょう。とくに水道や電気・ガスなどの光熱費関連は、節約の対象になりやすいです。 今回は、水道費の節約を意識して、トイレを流す際に「小」のレバーを使用することで、どれくらい節水になるのか、また注意点やトイレの節約アイデアについても解説します。 トイレの「大」と「小」の水量の違い 便器には、「大」と「小」2つのレバー