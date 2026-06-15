日本代表は１４日（日本時間１５日）、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦でオランダと対戦し、２―２で引き分け。２度のビハインドを追いつく執念の戦いで勝ち点１をもぎ取った。海外メディアも日本の健闘を称賛。米「ＴｈｅＡｔｈｌｅｔｉｃ」は「日本の終盤のゴールでオランダが衝撃を受ける…これは今大会最高の試合だった」と題する記事を掲載した。同記事では「このグループＦの対戦は、抽選の時からグループステージの注