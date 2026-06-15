英ロック歌手ロッド・スチュワート（８１）が体調不良を理由にカリフォルニア州でのコンサートを突然中止したにもかかわらず、その翌日にＦＩＦＡワールドカップの試合会場でスコットランド代表を応援している姿が目撃され、ファンから激しい批判を浴びている。米紙ニューヨーク・ポストが１４日、報じた。スチュワートは１２日夜、米カリフォルニア州サンディエゴのノース・アイランド・クレジット・ユニオン・アンフィシアタ