ローランドは、4K映像の信号変換と画面調整に対応したビデオ・コンバーター／スケーラー「VC-1SC-4K」を、2026年10月下旬に発売する。市場想定価格は260,000円前後。ビデオ・コンバーター／スケーラー「VC-1SC-4K」トップパネルリアパネルフロントパネルサイドパネル（左サイドパネル（右）ボトムパネル）「VC-1SC-4K」は、複数の映像機器を導入していて異なる映像形式が混在する環境でも、映像を適切に整えられるビデオ・コンバー