少女時代出身のジェシカが、ファンの前でえずくような仕草を見せたとして、「無礼ではないか」との議論が巻き起こった。そんななか、ジェシカ本人が騒動について釈明した。【画像】ジェシカ、ファンを前に“えずく仕草”ジェシカは6月13日、SNSライブ配信を通じて、話題となった空港での映像について「臭いがしたわけではない」と説明した。先立って公開された映像には、中国・上海の虹橋国際空港に到着したジェシカが、ファンに囲