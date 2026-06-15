ILLITが、7月に日本で2ndシングルをリリースする。ILLITは7月26日、日本2ndシングル『I Got Your Back』の全曲音源を全世界同時公開し、3日後の7月29日にフィジカルアルバムを正式リリースする。【写真】「ガチ天使」ILLIT、海辺に映える“清純美”所属事務所BELIFT LABによると、新シングル『I Got Your Back』は、さまざまな悩みを抱えながら一歩ずつ成長していく少女たちのフレッシュな物語を描いた作品だ。今作には、今年1月に