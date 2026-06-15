ガールズグループGirl's Dayのメンバー、ヘリがステージの上で事故になりかけたが、プロフェッショナルな一面で危機を乗り越えた。去る6月13日、ヘリはソウル西大門（ソデムン）区大峴（テヒョン）洞の梨花（イファ）女子大学サムスンホールで、ファンミーティング「2026 HYERI ASIA TOUR FANMEETING IN SEOUL」を開催した。【写真】危うく事故!?ヘリに衣装ハプニング今回のファンミーティングにおいて、ヘリは普段ファンが