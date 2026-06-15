しゃぶしゃぶチェーンのしゃぶしゃぶどん亭は、6月19日から6月22日までの4日間限定で、父の日向け特別メニュー「黒毛和牛リブロース」を販売する。また、「黒毛和牛リブロース食べ放題」を注文した人を対象に、「全部飲み放題」を特別価格500円(税込550円)で提供するキャンペーンも実施する。今年の父の日は「いつも頑張っているお父さんに、家族みんなでちょっと贅沢な時間を贈る」をテーマに、上質な黒毛和牛リブロースを楽しめ