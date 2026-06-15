【モデルプレス＝2026/06/15】タレントの辻希美が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんを起こす次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「仲良しで尊い」7歳三男を起こす0歳次女の姿◆辻希美、次女・夢空ちゃんと三男・幸空くんの朝の様子公開辻は「夢が先に起きると必ずコアを起こしに行く」とコメントし、うつ伏せで寝ている幸空くんとその頭を触っている夢空ちゃ