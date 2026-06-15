「ポートレート。20代の自分よりずいぶん歳をとったが、今の自分が一番好きだし、自分らしくて、内面から本当の意味で美しいと思える」＝木本梨絵さん提供 すべてを手放して、本当に幸せ？――。輝かしいキャリアに区切りをつけ、30代でロンドンへ渡ったクリエイティブディレクターの木本梨絵さん。前編に続き、学生ライターがその後のリアルな生活と心境の変化に迫ります。東京の「当たり前」を失った先に彼女が見つけ