麺食が展開するラーメンチェーン「喜多方ラーメン坂内」は、6月16日〜19日の4日間限定で、「坂内感謝祭」を全国で開催する。期間中、看板商品「喜多方ラーメン」の店内飲食価格を通常の200円引きとし、税込690円で販売する。塩･味噌ラーメンは対象外となる。【すべての画像を見る】〈期間限定「喜多方ラーメン」200円引き〉通常価格･税込890円の「喜多方ラーメン」を、4日間限定で税込690円にて販売する。「喜多方ラーメン」には、