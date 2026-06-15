◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと対戦し、２―２で引き分けた。元日本代表ＦＷで２００２年日韓Ｗ杯初戦のベルギー戦でゴールを決めた鈴木隆行氏（５０）は強豪のオランダに対して２度も追いついてのドローに「日本のＷ杯史上最も価値ある勝ち点１」と高く評価した。日本は第２戦で日