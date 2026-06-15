俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが“ギャル”姿を公開し、称賛の声が集まっている。１４日にインスタグラムで「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る（コレゼッタイ）まさかのまさか。祝ってもらっちゃいました。ギャルはサプライズも上手い。あと写真撮るのも上手い」とつづり、ギャルスタイルでの写真複数枚をアップ。ブラウンのタイトなトップスにショートパンツ、ブーツを合