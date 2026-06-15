ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開IIその7」をお届けする（第1493回）。＊＊＊ 「明治維新の生き残り」大隈重信は、裕仁皇太子（のちの昭和天皇）の子供向けの外遊記録に序文を寄せ、そのなかで「古來君主間の交際は、獨り日本に於て有史以來絶無であったばかりでなく、東洋